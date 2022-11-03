Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным гражданам и проходящим военную службу по контракту. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 3 ноября, на официальном портале правовой информации.

— Постановляю правительству Российской Федерации определить порядок осуществления единовременной денежной выплаты, установленной настоящим указом, — говорится в документе.

Глава государства также поручил правительству обеспечить финансирование всех выплат. Указ о выплате распространяется на правоотношения с 21 сентября этого года.

В октябре Путин подписал закон, согласно которому для предпринимателей, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, вводятся кредитные каникулы. Документ предоставляет льготы владельцам юрлица — субъекта малого и среднего бизнеса. Он распространяется на займы и кредиты, взятые до мобилизации.

Кроме того, стало известно, что призванные в ходе частичной мобилизации многодетные отцы и прочие жители Красноярского края, которые по правовым причинам вернулись домой, но уже получили выплаты, смогут оставить деньги себе.