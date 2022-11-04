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Народный календарь. Что принесет счастье 6 ноября

Елена Самойлова
Общество
Народный календарь. Что принесет счастье 6 ноября
Фото: Unsplash

6 ноября наши предки отмечали начало ледостава, когда на поверхности водоемов появлялся неподвижный лед.

Согласно поверьям, если случайно упасть в яму в этот день, то жизнь будет счастливой и долгой. А разбитая тарелка в эту дату сулила потерю родственника в следующем году. Скорое несчастье означало и разбитое зеркало.

Шестое ноября — это идеальный день для покупки или продажи недвижимости, сделка окажется выгодной. Если за вами ходит белая собака, ваша жизнь будет счастливой и беззаботной, вы не будете испытывать проблем с деньгами.

Приметы погоды:

Солнце греет сильнее обычного — стоит готовиться к хорошей зиме;

Если сегодня выпал первый снег — это к добру, зима будет снежной, но не слишком холодной;

Увидели неподалеку от дома аистов — это хороший знак, который предвещает теплую погоду;

Вороны собираются в стаи — к снегопаду.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что принесет счастье 6 ноября

Именины отмечают: Алексей, Афанасий.

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