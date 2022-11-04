Красная площадь 5-7 ноября станет интерактивным музеем военного парада 1941 года

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Интерактивный музей под открытым небом будет работать с 5 по 7 ноября на Красной площади в честь 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 4 ноября.

— Посетители узнают об истории и особенностях того времени, когда москвичи героически защищали свой город. Сориентироваться в интерактивном музее помогут девушки-регулировщицы, одетые в военную форму, и волонтеры, — говорится в сообщении.

Театрализованные представления пройдут в инсталляциях. Они будут идти ежедневно с 12:00, участие в представлениях примут более 150 артистов.

Познакомиться с уникальными экспонатами можно будет с помощью Музея военной техники времен Великой Отечественной войны. При этом Музей техники Вадима Задорожного, в частности, представит зенитную пушку АЗП-39, автомобиль ЗиС-5, танк Т-60 и другую технику.

Более 200 волонтеров в брендированной форме совместно с организаторами будут следить за порядком на мероприятии. Экспозиция будет доступна с 12:00 до 20:00, однако вход будет открыт до 19:30.

Посещение экспозиции будет бесплатным для всех желающих. Организатором проекта выступит столичный Комитет общественных связей и молодежной политики, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Московские парки и музеи 4 ноября, в День народного единства, приглашают горожан присоединиться к праздничным мероприятиям. Самые интересные мастер-классы, концерты и фестивали, которые можно посетить всей семьей, — в материале «Вечерней Москвы».