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«Ночь искусств» и иммерсивный театр на Красной площади: как Москва отмечает праздник народного единства

Лейла Алиева
Город
«Ночь искусств» и иммерсивный театр на Красной площади: как Москва отмечает праздник народного единства
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В честь Дня народного единства в Москве запланировано большое количество мероприятий, посвященных русской культуре и искусству, традициям народов России, истории и общему наследию страны.

Так, с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Здесь представят десятки единиц военной техники, тематические инсталляции, стихи и песни военных лет, а также покажут кинохронику и театрализованные постановки, посвященные ноябрю 1941 года.

В культурном центре «Внуково» 4 ноября в 13:00 в «Ночь искусств» пройдет VI Фестиваль традиционного народного творчества «Народное сияние».

Перед гостями выступят песенные ансамбли, фольклорные и хореографические коллективы, сольные исполнители русских народных танцев, а также мастера народной словесности.

В семейно-образовательном центре «Городская ферма» на ВДНХ с 4 по 6 ноября подготовили программу «Дни регионов», где пройдут лекции о еде и кулинарные занятия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Куда еще сходить в столице в День народного единства и какие пройдут мастер-классы, концерты и фестивали для всей семьи — в материале «Вечерней Москвы».

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