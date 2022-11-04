Украинский военнопленный рассказал о потерях во время «наступления на Харьков»

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Во время продвижения на Харьковском направлении ВСУ понесли большие потери. Об этом сообщил военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян.

— Есть «БР» — боевое распоряжение. Вот сегодня мы должны попробовать захватить данную позицию. И не важно сколько попыток. Можно в ноль выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута, — отметил он.

По словам Барляна, украинских командиров не интересует количество потерь, однако они скрывают их число. При этом иностранные наемники используют мобилизованных украинских военных как живой щит, прикрываясь ими во время отхода группы, передает РИА Новости.

Другой военнопленный из ДНР рассказал, как сумел выжить после попытки его казнить. Мужчина попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда приехал к своим родителям.

Его избили битой и сломали ребра и левую руку, после этого заперли в помещении без окон, где военнослужащий провел несколько дней.