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Завод архитектурного бетона построят на освобожденной территории в Капотне

Евгений Жуков
Город
Завод архитектурного бетона построят на освобожденной территории в Капотне
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Госинспекция по недвижимости, являющаяся частью комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, ликвидировала самозахват земельного участка площадью 1,97 гектаров на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы

На участке были обнаружены многочисленные несанкционированные складские постройки и очаги захламления. Специалисты ведомства выявили нарушения по итогам облета территории с помощью квадрокоптеров. Было установлено, что участок во 2-м Капотнинском проезде используется неправомерно: на нем были обнаружены незаконно возведенные объекты общей площадью 1,6 тысячи «квадратов».

— Фактически был осуществлен самозахват городской территории. Коммерческая деятельность велась без оформленных в установленном порядке прав на землю, а возведенные объекты обладали признаками самовольной постройки, — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он также добавил, что данный земельный участок был «захламлен мусором». На текущий момент территория освобождена от самостроя, а забор был демонтирован специалистами.

Планируется, что этот земельный участок будет задействован под строительство предприятия в сфере производства железобетонных изделий.

До этого сообщалось, что за девять месяцев текущего года на северо-востоке Москвы количество административных нарушений, связанных с использованием недвижимости, снизилось на 11 процентов.

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