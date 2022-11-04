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Поезда на Ленинградском направлении ОЖД задерживаются из-за неисправности светофора

Лейла Алиева
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Поезда на Ленинградском направлении ОЖД задерживаются из-за неисправности светофора
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

В связи с неисправностью светофора на станции Крюково поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Из-за неисправности светофора на станции Крюково задерживаются поезда на Ленинградском направлении ОЖД, следующие в сторону Москвы, — говорится в сообщении.

Пассажиры электричек 6000-й нумерации могут воспользоваться проездом от станции Крюково в скоростных поездах 7000-й нумерации без дополнительной оплаты, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 7 ноября платформа Рижская Ленинградского направления ОЖД будет закрыта в связи со строительством одноименного транспортно-пересадочного узла. Горожанам порекомендовали воспользоваться соседними станциями столичного метрополитена.

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