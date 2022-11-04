В России выявили 6149 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в России выявили 6149 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в пятницу, 4 ноября.

За указанный период в стране зафиксировали 71 летальный исход от COVID-19. При этом 1233 пациента с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 9259 человек, отмечается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Недавно в России выявили два новых геноварианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон», в том числе вариант «цербер». «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как долго коронавирус будет так стремительно мутировать и почему он не перестает видоизменяться.

Также в столичном регионе появилась назальная вакцина от COVID-19 «Спутник». О том, что представляет собой новый вид вакцины, как работает, есть ли преимущества и недостатки у препарата, — в материале «ВМ».