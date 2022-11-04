Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России выявили 6149 новых случаев коронавируса за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 6149 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в России выявили 6149 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в пятницу, 4 ноября.

За указанный период в стране зафиксировали 71 летальный исход от COVID-19. При этом 1233 пациента с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

В России выявили 6149 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 9259 человек, отмечается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Недавно в России выявили два новых геноварианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон», в том числе вариант «цербер». «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как долго коронавирус будет так стремительно мутировать и почему он не перестает видоизменяться.

Также в столичном регионе появилась назальная вакцина от COVID-19 «Спутник». О том, что представляет собой новый вид вакцины, как работает, есть ли преимущества и недостатки у препарата, — в материале «ВМ».

Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бачили очи, шо поставляли: как в Финляндию попало оружие с Украины

Все мнения
О проекте