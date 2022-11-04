Депутат МГД Щитов: Строительство нового ФОК в Зябликове будет завершено за счет средств бюджета Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Зябликово Карта всех событий

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Зябликове будет завершено за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

— Запрос был на самые разные виды спорта, занятия для самых разных категорий жителей — от малышей до пенсионеров. Поэтому проект, который сейчас реализуется у нас, — многофункциональный, разноплановый, в нем будут два бассейна, взрослый и детский, тренажерный зал, буфет, медблок и другие вспомогательные помещения, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что возведение объекта закреплено в Адресной инвестиционной программе Москвы. При этом работы на площадке планируется завершить в 2024 году.

Любительский спорт, отметил депутат, держится на районных спортивных комплексах. Подобные объекты необходимы городу, а закрепление финансирования строительства ФОК позволит ввести его в срок, передает слова Щитова агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что с начала 2022 года город предоставил шесть земельных участков для строительства спортивных комплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов.

Статус МаИП могут получить важные для города объекты. В их числе промышленные и инновационные производства, детские сады, школы и спортивные комплексы.