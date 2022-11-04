NYT: Маск планирует ввести платные личные сообщения в Twitter

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Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно приобрел Twitter, совместно с помощниками планирует ввести платные личные сообщения в социальной сети. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщает газета The New York Times.

Так, пользователи смогут отправлять личные сообщения знаменитостям за дополнительную плату, которая может составлять несколько долларов. Точная сумма пока не определена, при этом Twitter будет получать определенную долю от транзакции. Однако гарантий того, что план будет реализован, в настоящее время нет.

Сделка по покупке компании Twitter Илоном Маском завершилась 28 октября. Предыдущее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сегала уже покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско.

После этого Маск распорядился рассмотреть вопрос разработки платной верификации страниц в социальной сети Twitter.

Работа над этой функцией проходит в круглосуточном режиме. Это необходимо для более точного представления видения Маска в данном вопросе.