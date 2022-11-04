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Вопросы помощи многодетным семьям обсудили в Музее Победы

Василий Плиткин
Город
Вопросы помощи многодетным семьям обсудили в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Второй день работы итогового форума «Сообщество» Общественной палаты РФ прошел 3 ноября в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 4 ноября.

— Одно из центральных событий дня — сессия «Благополучная многодетная семья — национальная идея и базовый ответ на демографические вызовы России». Ее участники обсудили проблемы демографии и создания условий для роста числа многодетных семей, — говорится в сообщении.

Директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник подчеркнул, что память о героическом прошлом России следует прежде всего сохранять в детях.

В рамках форума состоялись мастер-классы для детей, а также награждение многодетных семей из регионов России. Также был представлен пилотный демографический проект «Здравствуй, мама», направленный на помощь женщинам, стоящим на грани искусственного прерывания беременности.

До этого сообщалось, что передача останков красноармейца Ивана Степановича Якунина пройдет в Музее Победы 5 ноября. Торжественная церемония состоится в преддверии Дня воинской славы — Дня проведения военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

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