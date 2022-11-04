Астролог Глоба рассказала, чего стоит ожидать от лунного затмения 8 ноября

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Лунное затмение наступит 8 ноября в 02:00 по московскому времени. Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ожидать в данный и последующий периоды.

— События касаются переворотов во многих странах. Они коснутся и политики, и общественной жизни, и, конечно, сферы бизнеса. Прошлый бизнес будет уходить в прошлое. То, что когда-то люди накопили за последующий период 30 лет, предстоящих этому затмению, постепенно уйдет в прошлое и будут впоследствии формироваться в новые структуры, — отметила она.

По словам астролога, дни с 6 по 10 ноября принесут события, которые отразятся до конца ноября. Среди таких событий она выделила проблемы с техникой, транспортом, перелетами, переездами, также они будут связаны с энергией.

При этом трудности могут коснуться практически всех стран, а примкнут к ним и «природные бунты». Кроме того, затмение принесет психические обострения и проблемы со здоровьем, поэтому Глоба рекомендовала заботиться о своем состоянии, пишет StarHit.

Большинство людей мечтают разбогатеть, но мало кто знает о существовании верных примет, которые укажут на скорый финансовый успех.

Среди таких примет в славянской культуре — бабочка, залетевшая в дом. Это говорит о том, что запланированный проект будет удачным и принесет хорошую прибыль.