Ликсутов осмотрел ход реконструкции автостанции «Красногвардейская»

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Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов осмотрел ход проведения реконструкции автостанции «Красногвардейская».

— На месте бывшей автостанции, которая была очень популярна среди пассажиров, появится современный автовокзал «Красногвардейский», оборудованный по всем стандартам: с комфортными залами ожидания, привычной навигацией, камерой хранения и кафе, — рассказал он.

Открытие автостанции позволит удобнее путешествовать на автобусе на юг страны. Также с ее открытием завершится программа обновления автовокзалов Москвы.

На данный момент специалисты демонтировали предыдущее здание и начали возводить новое трехэтажное, которое будет готово в четвертом квартале 2023 года. Также на территории более 1,5 гектара появятся парковка и парк для отдыха, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого москвичам рассказали об изменениях на автовокзале «Красногвардейский» после реконструкции. Так, пассажиры Люблинско-Дмитровской и Замоскворецкой линий метро смогут легко попасть на автовокзал.