Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ликсутов осмотрел ход реконструкции автостанции «Красногвардейская»

Лейла Алиева
Город
Ликсутов осмотрел ход реконструкции автостанции «Красногвардейская»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Ореховый бульвар, 24к1Г Карта всех событий

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов осмотрел ход проведения реконструкции автостанции «Красногвардейская».

— На месте бывшей автостанции, которая была очень популярна среди пассажиров, появится современный автовокзал «Красногвардейский», оборудованный по всем стандартам: с комфортными залами ожидания, привычной навигацией, камерой хранения и кафе, — рассказал он.

Открытие автостанции позволит удобнее путешествовать на автобусе на юг страны. Также с ее открытием завершится программа обновления автовокзалов Москвы.

На данный момент специалисты демонтировали предыдущее здание и начали возводить новое трехэтажное, которое будет готово в четвертом квартале 2023 года. Также на территории более 1,5 гектара появятся парковка и парк для отдыха, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого москвичам рассказали об изменениях на автовокзале «Красногвардейский» после реконструкции. Так, пассажиры Люблинско-Дмитровской и Замоскворецкой линий метро смогут легко попасть на автовокзал.

Строительство Максим Ликсутов Автовокзалы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бачили очи, шо поставляли: как в Финляндию попало оружие с Украины

Все мнения
О проекте