Путин сообщил о 318 тысячах мобилизованных в России

Фото: Администрация президента РФ

Количество добровольцев, которые хотят пополнить ряды армии, не сокращается, а число мобилизованных достигло 318 тысяч человек. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил президент России Владимир Путин.

— У нас уже 318 тысяч (мобилизованных — прим. «ВМ»). Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается, — отметил он.

По словам российского лидера, среди них 49 тысяч человек уже отправились в войска и выполняют боевые задачи. Остальные на данный момент проходят подготовку, пишет ТАСС.

Путин объявил о завершении частичной мобилизации в стране 31 октября. По его словам, точка в этом вопросе поставлена, а вопрос о необходимости соответствующего указа он обсудит с юристами.

До этого в пресс-службе Министерства обороны заявили, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, прекращены в России.

Дальнейшая комплектация личного состава российской армии будет осуществляться исключительно за счет приема военкоматами добровольцев и желающих пройти службу по контракту.