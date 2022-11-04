Путин перенес еще на год полную компенсацию советских вкладов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полная компенсация советских вкладов в Сбербанке откладывается еще на год. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации в пятницу, 4 ноября.

— Внести изменения в статью ФЗ «О приостановлении действия Федерального закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», заменив цифры «2025» цифрами «2026», — говорится в тексте документе.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Предыдущая норма от 1995 года предполагала восстановление всех сбережений, хранящихся в виде вкладов государственного страхования в Сбербанке и в госбумагах до января 1992 года, с сохранением их ценности. При этом процедуру следовало осуществить через перевод средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля, его стоимость рассчитывается из соотношения контрольной цены необходимого социального набора и его базовой стоимости в размере 464 советских рублей.

Но мера не была реализована, поскольку нормативная база для этого не была принята, по этой причине закон «О базовой стоимости необходимого социального набора» откладывается с 2003 года.

До этого глава государства подписал закон, по которому добровольцы получают статус военнослужащих.