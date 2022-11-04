Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин перенес еще на год полную компенсацию советских вкладов

Елена Самойлова
Политика
Путин перенес еще на год полную компенсацию советских вкладов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полная компенсация советских вкладов в Сбербанке откладывается еще на год. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации в пятницу, 4 ноября.

— Внести изменения в статью ФЗ «О приостановлении действия Федерального закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», заменив цифры «2025» цифрами «2026», — говорится в тексте документе.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Предыдущая норма от 1995 года предполагала восстановление всех сбережений, хранящихся в виде вкладов государственного страхования в Сбербанке и в госбумагах до января 1992 года, с сохранением их ценности. При этом процедуру следовало осуществить через перевод средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля, его стоимость рассчитывается из соотношения контрольной цены необходимого социального набора и его базовой стоимости в размере 464 советских рублей.

Но мера не была реализована, поскольку нормативная база для этого не была принята, по этой причине закон «О базовой стоимости необходимого социального набора» откладывается с 2003 года.

До этого глава государства подписал закон, по которому добровольцы получают статус военнослужащих.

Законы Сбербанк Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бачили очи, шо поставляли: как в Финляндию попало оружие с Украины

Все мнения
О проекте