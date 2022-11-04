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Эксперт: Бюджет 2023 года позволит Москве продолжить реализацию социальных проектов

Елена Самойлова
Город
Эксперт: Бюджет 2023 года позволит Москве продолжить реализацию социальных проектов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Принятый Мосгордумой бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов позволит продолжить реализацию проектов в сферах образования и социальной защиты. Таким мнением поделилась директор школы № 1065 Мария Кулаженкова в пятницу, 4 ноября.

По ее словам, бюджет предусматривает дальнейшую реализацию образовательных проектов.

— Каждый ребенок талантлив, мы стремимся помочь каждому нашему ученику в самореализации. И огромную роль в успехах ребят и учителей играет поддержка города. Бюджет на реализацию программы «Столичное образование» традиционно учитывает ключевые принципы и приоритеты образовательной политики, — рассказала Кулаженкова.

В частности, бюджет ориентирован на обеспечение равных возможностей для каждой школы и доступность образования для каждого юного москвича. Она отметила, что качество образовательных услуг не зависит ни от района, ни от социального положения семьи, в которой живет ученик.

Директор школы напомнила, что около десяти лет назад установили норматив на одного обучающегося.

— Радует, что на ближайшие годы он не только сохранится, но и будет увеличен, — цитирует Кулаженкову агентство городских новостей «Москва».

До этого Мосгордума приняла городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в трех чтениях. При этом 54 процента бюджета в 2023 году направят на финансирование социальных программ, среди которых здравоохранение, социальная поддержка, образование, физическая культура и спорт, а также культура.

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