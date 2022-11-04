Путин подписал закон об изменениях в системе военной ипотеки

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военнослужащим разрешается вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр. Документ появился на официальном портале правовой информации в пятницу, 4 ноября.

В пояснительных материалах указано, что военнослужащим предоставят все накопления с именных счетов для жилищного обеспечения непосредственно при их закрытии. Кроме того, деньги для решения жилищных вопросов смогут получить и члены семей погибших военных.

Законом предусмотрено, что включенные в реестр участников НИС солдаты и сержанты до поступления в военные вузы не будут исключены из реестра и продолжат участие в накопительно-ипотечной системе во время обучения.

Как уточняется, общая продолжительность военной службы участников НИС составляет 20 лет. Возможность получить средства с именного накопительного счета предоставляется в период прохождения военной службы, однако не более одного раза в год.

До этого глава государства подписал закон, по которому добровольцы получают статус военнослужащих.