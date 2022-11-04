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Депутат МГД Семенников: Строительство ледового дворца в Ясеневе будет завершено досрочно за счет бюджета

Елена Самойлова
Город
Депутат МГД Семенников: Строительство ледового дворца в Ясеневе будет завершено досрочно за счет бюджета
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Тарусская улица Карта всех событий

Завершение строительства ледового дворца «Самбо-70» на улице Тарусской будет профинансировано по адресной инвестиционной программе столицы, поэтому объект введут в эксплуатацию досрочно. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Семенников в пятницу, 4 ноября.

По его словам, проект предусматривает ледовую арену размером 60 на 30 метров, а также тренировочную арену, аналогичную по площади, десять хореографических залов, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, тренажерные залы, реабилитационный блок с зоной водных процедур, комнаты для отдыха спортсменов.

Таким образом, для спортсменов будет организован непрерывный тренировочный процесс, на объектах можно будет проводить соревнования международного и национального уровней. Более того, на здании появятся медиафасады для трансляций соревнований, добавил депутат.

Ввести объект в эксплуатацию возможно уже в 2023 году, цитирует Семенникова агентство городских новостей «Москва».

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года в Москве введено около пяти миллионов «квадратов» жилья.

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