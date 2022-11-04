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Собянин: Станция Очаково станет современным пригородным вокзалом

Елена Самойлова
Город
Собянин: Станция Очаково станет современным пригородным вокзалом
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Реконструкция станции Очаково будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) закончена на 75 процентов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 4 ноября.

Он добавил, что станцией смогут пользоваться более 120 тысяч жителей района Очаково-Матвеевское.

По словам главы города, станция станет современным пригородным вокзалом с высоким уровнем сервиса. Там появятся две новые платформы с навесами, что позволит комфортно ожидать поезд в любую погоду.

Также построен надземный крытый переход для безопасного перехода через железнодорожные пути. В обоих пассажирских вестибюлях появились лифты и эскалаторы.

— На время стройки поезда на станции не останавливаются. Это нужно, чтобы обезопасить пассажиров во время масштабных работ и чтобы реконструкция шла без помех, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

3 ноября мэр объявил о завершении создания ТПУ «Окружная». Совместно с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым он открыл новые северные вестибюли станций метро и МЦД-1.

Район Очаково-Матвеевское Москва Сергей Собянин
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