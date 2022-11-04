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Путин: Столкновение России с неонацистским режимом на Украине было неизбежным

Елена Самойлова
Политика
Путин: Столкновение России с неонацистским режимом на Украине было неизбежным
Фото: Администрация президента РФ

Столкновение с киевским неонацистским режимом было неизбежностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 4 ноября.

По его словам, если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с российской стороны, события развивались бы так же, «только с худших для нас позиций».

Вместе с тем глава государства отметил, что Россия всегда относилась с уважением и теплотой к Украине и ее жителям. Эта позиция не меняется и сейчас, несмотря на нынешнее «трагическое противостояние», подчеркнул Путин.

Президент сравнил происходящие события с ситуацией после 1917 года, когда людей «стравили», а иностранные державы «грели руки на трагедии народа».

— Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа, — заявил цитирует Путина РИА Новости.

До этого президент поздравил россиян с Днем народного единства, отметив, что этот праздник знаменует любовь к Родине.

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