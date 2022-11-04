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Приметы и советы

Путин заявил, что Польша все еще обсуждает идею поглощения Украины

Елена Самойлова
В мире
Путин заявил, что Польша все еще обсуждает идею поглощения Украины
Фото: Пресс-служба Госдумы

Некоторые страны, в том числе Польша, до сих пор не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в пятницу, 4 ноября.

По его словам, многие страны Запада не отказались от идеи «поглощения» Украины, однако все доказательства этого есть только в архивных документах.

— Так же, как, наверняка, не наверняка, а точно, уже даже говорится об этом — идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши, — цитирует главу государства РИА Новости.

В конце октября ряд европейских СМИ опубликовали сообщения о том, что Варшава готовит плацдарм для интервенции и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине. Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал эту информацию о целях Варшавы провести референдум на территории Украины.

Он заявил, что планы Польши совершить захват западных регионов Украины с целью присоединения их к своей территории в ближайшем будущем нереализуемы. По мнению эксперта, подобный шаг мгновенно подвергся бы осуждению со стороны Европейского союза и США.

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