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Страны Европейского союза потратили колоссальную сумму на заполнение газовых хранилищ из-за отказа от российского топлива. Об этом сообщил обозреватель Лайонел Лоран в статье для Bloomberg в пятницу, 4 ноября.

Лоран добавил, что Европа стремилась полностью заполнить резервуары до наступления первых холодов, что потребовало максимального использования альтернативных источников от Норвегии до Объединенных Арабских Эмиратов.

Издание привело данные эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Бена МакВильямса, согласно которым общая стоимость запасов топлива составила 104,8 миллиарда долларов.

В свою очередь руководитель отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Анис Ганболд заявил, что на следующий год цифра только увеличится, поскольку за зиму имеющиеся запасы истощатся. А затем все начнется заново.

Более того, эксперт указал, что закупка газа для заполнения хранилищ тормозит производство, соответственно, уводит ресурсы от долгосрочных потребностей, передает РИА Новости.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что зима станет тяжким испытанием для всех европейских государств из-за роста цен на электроэнергию.