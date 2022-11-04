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Маск: Twitter теряет выручку из-за давления на рекламодателей

Елена Самойлова
Общество
Маск: Twitter теряет выручку из-за давления на рекламодателей
Фото: dmoberhaus / CC BY 2.0

Социальная сеть Twitter столкнулась с масштабным падением выручки из-за давления, которое оказывают активисты-общественники на рекламодателей. Об этом сообщил американский предприниматель и новый владелец компании Илон Маск в пятницу, 4 ноября.

Многие компании отказались от размещения своей рекламы в социальной сети после того, как ее купил Маск.

По словам бизнесмена, в политике модерации контента ничего не изменилось вопреки существующим опасениям. Однако активисты давят на рекламодателей, что влияет на доходы компании, передает РИА Новости.

— Мы сделали все, чтобы успокоить активистов... Они уничтожают свободу слова в Америке, — сказал Маск.

Сделка по покупке компании Twitter Илоном Маском завершилась 28 октября. Предыдущее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сегала уже покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско.

После этого Маск распорядился рассмотреть вопрос разработки платной верификации страниц в социальной сети Twitter.

Работа над этой функцией проходит в круглосуточном режиме. Это необходимо для более точного представления видения Маска в данном вопросе.

Социальные сети Twitter Илон Маск
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