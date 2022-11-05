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Приметы и советы

Народный календарь. Как 7 ноября уберечься от проблем на целый год

Елена Самойлова
Общество
Народный календарь. Как 7 ноября уберечься от проблем на целый год
Фото: Unsplash

Православная церковь 7 ноября почитает память праведной Тавифы, которая была известна своей благотворительностью и трудолюбием.

Согласно поверью, в этот день нельзя есть хлеб, иначе целый год будет тяжелым. Кроме того, в эту дату женщинам нельзя плакать в подушку — считается, что перья, которыми она набита, все запомнят, а неприятности будут преследовать даму.

Если же другой человек приляжет на эту подушку, то все несчастья перейдут на него. Также нельзя отказывать нищему или обездоленному в просьбе, в противном случае можно навлечь на себя горе.

Приметы погоды:

Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным;

На деревьях много листьев — зима будет затяжной;

Выпало много снега — будет хороший урожай злаковых;

Если ветер завывает, то ненастье продлится еще несколько дней;

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — к сильному ветру.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 7 ноября уберечься от проблем на целый год

Именины отмечают: Валерий, Афанасий, Марк, Мария.

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