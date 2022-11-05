Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Фото: Минобороны РФ

В рамках специальной военной операции на Украине разведчики решают наиболее сложные задачи, заявил в субботу, 5 ноября, российский министр обороны Сергей Шойгу по случаю Дня военного разведчика.

По словам главы ведомства, представители этой профессии демонстрируют «исключительное мужество» и самоотдачу, а также результативно и четко решают самые ответственные и трудные задачи в ходе спецоперации.

Сергей Шойгу также отметил, что как в мирное, так и в военное время военные разведчики всегда действовали эффективно и грамотно.

— В сложных условиях, подчас рискуя жизнью, они своевременно добывали ценную информацию, необходимую для выработки важнейших государственных решений, — подчеркнул глава Минобороны.

Российский министр также выразил большую признательность ветеранам, чье служение стране является примером для молодого поколения защитников Отечества, говорится на официальном канале ведомства в Telegram.

Накануне Шойгу заявил, что Москва и Минск проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории Белоруссии, мероприятия стартовали 22 октября.