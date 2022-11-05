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HBO закрыла сериал «Мир дикого Запада» после четвертого сезона

Егор Провоторов
Общество
HBO закрыла сериал «Мир дикого Запада» после четвертого сезона
Фото: shutterstock

Четвертый сезон популярного американского сериала «Мир дикого Запада», вышедший летом нынешнего года, стал для проекта последним. Руководство телекомпании HBO приняло решение о его закрытии.

Автор сериала Джонатан Нолан недавно допускал, что возьмется за производство пятого сезона. Однако на телеканале отказались от этой идеи, ссылаясь на многочисленные сторонние факторы. Среди них высокая стоимость производства, падающие рейтинги, чрезмерно запутанный сюжет и недостаток положительных персонажей в шоу, пишет ФАН.

Сюжет телесериала основан на произведении Майкла Крайтона и его полнометражной экранизации. Проект повествует о необычном парке развлечений, в котором работают андроиды. Они удовлетворяют любые запросы посетителей, давая им возможность почувствовать безнаказанность и полную свободу действий.

Накануне стриминговая платформа Netflix продлила сериал «Песочный человек» на второй сезон. Тизер был опубликован на официальной странице сервиса в социальной сети Twitter.

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