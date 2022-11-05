Четыре человека пострадали в результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В центре Костромы в ночь на субботу, 5 ноября, произошел пожар в здании кафе «Полигон». Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров.

На место происшествия выехали 50 пожарных, а также 20 единиц спасательной техники. В настоящее время они занимаются тушением возгорания, пожар локализован. Из здания эвакуированы 250 человек. По данным ведомства, существует угроза обрушения, пожару присвоен третий ранг сложности

В данный момент причины пожара остаются неизвестными, говорится в сообщении ведомства на канале в Telegram. О погибших не сообщается, пострадали четыре человека. Подробности в настоящее время уточняются.

Накануне пожар вспыхнул на территории рынка у станции метро «Саларьево» в Москве. По предварительным данным, огнем были охвачены три павильона. Площадь пожара составляла 100 квадратных метров.

Еще один пожар произошел во вторник утром, 1 ноября. Возгорание произошло на складе сети продуктовых супермаркетов «ВкусВилл» на Киевской улице в Москве.