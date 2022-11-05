Австралийская актриса погибла в автокатастрофе в возрасте 26 лет

Кадр из фильма «Духовный проводник Джо-Энн»

Австралийская актриса Эрика Хой стала жертвой автокатастрофы. Ей было 26 лет. Об этом сообщает New York Post.

Авария случилась в городе Гиллман. Актриса вместе со своей сестрой-близнецом и бойфрендом возвращалась домой после курсов актерского мастерства, на одном из участков дороги в них врезался грузовик. Его водитель, 38-летняя Карли Эйлин Ричардс, попыталась скрыться.

Но в скором времени сотрудники полиции задержали виновницу ДТП, ее обвинили по трем пунктам, в том числе за опасное вождение и попытку покинуть место происшествия. При этом женщина отказывалась сообщить правоохранителям свои данные и подтвердить, что именно она находилась за рулем.

Эрика Хой погибла, ее сестре и возлюбленному удалось выжить, однако они получили серьезные травмы и были госпитализированы.

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