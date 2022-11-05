Ефимов: Более 6 тысяч рабочих мест появится в бывшей промзоне «Кунцево» по программе комплексного развития территорий

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После преобразования участка бывшей промышленной зоны «Кунцево» и строительства там различных объектов в столице появится более шести тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 5 ноября.

По его словам, современный квартал с жилыми домами, образовательными и спортивными центрами, общественно-деловыми пространствами и производствами появится на месте складских помещений и гаражей в бывшей промзоне «Кунцево» на Молодогвардейской улице.

— В комплексное развитие территории площадью свыше 23 гектаров инвестор вложит более 65 миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта в районе Кунцево появится свыше шести тысяч новых рабочих мест, а в бюджет города будет ежегодно поступать около двух миллиардов рублей, — рассказал Ефимов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на территории участка построят 471 тысячу квадратных метров недвижимости. В том числе планируется возвести детский сад на 325 мест и школу на 675 учеников, а также современное жилье общей площадью 233 тысячи квадратных метров. Кроме того, на территории будет возведен физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров.

— Помимо этого, на участке могут появиться высокотехнологичные производства, образовательный комплекс, офисные помещения, точки общественного питания и магазины. Всего на общественную застройку выделено свыше 238 тысяч квадратных метров, — добавил Гаман.

До этого Ефимов сообщил, что в рамках программы комплексного развития территорий на 16 участках бывших промзон и неэффективно используемых территорий появится более 65 тысяч рабочих мест.