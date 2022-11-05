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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую область. Об этом в субботу, 5 ноября, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Согласно информации, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях.

Также воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и городе Запорожье, сообщает ТАСС.

Накануне воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Также тревога была объявлена на подконтрольной Украине части Запорожской области.

В понедельник, 31 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что жителей Киева призвали готовиться к долговременному отключению электрической энергии в городе после взрывов на объектах инфраструктуры. Президент России Владимир Путин назвал удары по украинской инфраструктуре «отчасти ответом» на атаку ВСУ на Севастополь и Черноморский флот.