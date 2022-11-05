Андрей Бочкарев: Бюджет Москвы обеспечит всестороннее развитие города

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Бюджет на 2023 года и плановый период 2024 и 2025 годов, принятый Московской городской думой, позволит обеспечить развитие всех отраслей экономики и сфер жизни города. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Важной частью принятого на днях бюджета Москвы стала адресная инвестиционная программа (АИП), исполнение которой позволит сохранить, а по ряду направлений и нарастить темпы развития. Благодаря активному строительству объектов самого разного назначения улучшится качество городской среды и жизни в городе, — отметил он.

Так, значительная часть финансов будет направлена на строительство транспортной инфраструктуры, уточнил заммэра. В частности, на автомобильные и железные дороги, новые линии и станции метро, развязки, мосты и эстакады.

Помимо этого, в городе продолжится активное возведение объектов социального назначения.

— Уже сегодня в адресную инвестиционную программу столицы заложены проекты сотен детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных и других объектов, влияющих на комфорт и качество жизни. Эти учреждения будут открываться как в уже сложившихся городских районах, так и в новых, формируемых по принципам комплексного развития, — заявил Бочкарев.

По мнению заммэра, такое градостроительное развитие будет иметь не только социальный, транспортный, но и большой экономический эффект.

— Так, создание новых транспортных артерий, мест приложения труда и точек притяжения стимулирует бизнес и инвестиционные процессы, что также способствует дальнейшему развитию города, — заключил он.

Также стало известно, что в столице с начала года построили и ввели в эксплуатацию почти пять миллионов квадратных метров жилья, что составляет около шести процентов общероссийского ввода. Бочкарев добавил, что большую часть жилищного фонда составляют девелоперские проекты — 88 процентов.