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Ушел из жизни первый замруководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов

Араз Салехов
Общество
Ушел из жизни первый замруководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Первого замруководителя Департамента строительства Москвы, бывшего первого заммэра Москвы Петра Аксенова не стало на 76-м году жизни. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в официальном Telegram-канале Московской торгово-промышленной палаты.

В Telegram-канале «Московская ТПП» говорится, что большая часть трудовой биографии Аксенова имела крепкую связь со столицей. Так, бывший первый заммэра города больше 50 лет работал на благо Москвы. В связи с трагедией были выражены глубокие соболезнования родным и близким Аксенова.

Петр Аксенов родился 25 августа 1946 года в селе Павловском Лебедянского района Липецкой области.

Он занимал должность префекта Южного административного округа столицы с 2000 по 2002 год, с 2002 по 2007 год был главой Комплекса городского хозяйства, а также первым заместителем мэра Москвы.

После он занял должность первого замруководителя департамента градостроительной политики и реконструкции города, с 2008 по 2011 год работал первым замруководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства столицы. В качестве последнего места работы числится Департамент строительства Москвы, где он работал в качестве первого заместителя руководителя столичного департамента в период с 2011 по 2022 год.

Помимо этого, экс-политик был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, а также рядом других государственных и городских наград.

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