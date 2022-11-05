Конюшни одной из старейших усадеб Москвы отреставрируют

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 42к5 Карта всех событий

В историческом здании конюшен усадьбы Ясенево объявили о начале противоаварийных работ, после которых здание будет отреставрировано. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Здание было построено в начале XIX века. Оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

— В здании бывших конюшен усадьбы Ясенево до нашего времени сохранились оригинальные конструкции и исторические черты. Длительное время оно не использовалось и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Сейчас начались долгожданные противоаварийные мероприятия, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, территорию конюшен уже очистили от строительного мусора, в них установили временные оконные и дверные заполнения, чтобы защитить помещения в холода. Помимо этого, специалисты провели демонтаж аварийных плит перекрытий. Планируется, что работы завершатся до конца 2022 года.

Сам объект находится по адресу Новоясеневский проспект, дом 42, корпус 5, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о завершении реставрации памятника Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах. В рамках проводимых работ специалисты промыли водой монумент, очистили его от загрязнений и устранили сколы и трещины.