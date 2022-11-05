Минобороны: Группа спецназа ВС РФ уничтожила отряд наемников из Польши

Фото: Минобороны РФ

Группа российского спецназа ликвидировала отряд наемников из Польши. Об этом сообщил командир группы российских военных Дмитрий, слова которого передает Минобороны РФ.

— Военный разведчик — воистину универсальный солдат. На днях нарвались на польских наемников. Бой шел в лесу на дистанции 30–50 метров. Мы встретили их массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов, после чего противник был уничтожен, — пояснил он.

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой показана работа разведки в зоне специальной операции на Украине. Разведка Западного военного округа получила задание уничтожить живую силу Вооруженных сил Украины на заданной территории.

— С использованием ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по бронированной машине противника, которая была замаскирована в лесопосадке, — говорится в сообщении ведомства.

После выполнения задачи спецназ прибыл к месту эвакуации и выехал на бронеавтомобилях к точке сбора.

До этого сообщалось, что союзные силы штурмом захватили опорный пункт ВСУ в поселке Невельское, который располагается на западе от Донецка.