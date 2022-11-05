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Подозреваемого в убийстве жены пенсионера арестовали на два месяца

Евгений Белоусов
Происшествия
Подозреваемого в убийстве жены пенсионера арестовали на два месяца
Фото: shutterstock
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского Карта всех событий

Хорошевский районный суд Москвы арестовал 89-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве и расчленении супруги. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 89-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 января 2023 года.

3 ноября фрагменты тела обнаружили во дворе жилого дома на улице Маршала Тухачевского. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре после этого по подозрению в убийстве задержали 89-тенего пенсионера. В его квартире были найдены останки убитой женщины. Позже выяснилось, что это жена пожилого мужчины.

Задержанный пенсионер заявил сотрудниками полиции, что не помнит ничего про смерть жены. На опубликованном видео он искренне возмущается в ответ на вопрос о том, зачем он убил супругу.

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