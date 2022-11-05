Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о стабилизации ситуации в районе Сватово

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Командир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что обстановка на участке Сватово-Кременная стабилизировалась.

— На данный момент продвижение противника жестко остановлено. Ведется детальная работа по выявлению и уничтожению противника на участке Сватово — Кременная — Чернопоповка, — сообщил Алаудинов.

Он также добавил, что на текущий момент с территории Чени продолжают поступать добровольческие отряды, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики.

25 октября сообщалось, что российские военнослужащие нанесли сокрушительный удар по ВСУ, подразделения которых совершили попытку прорыва в районе Кременной.

О маршруте наступления стало известно благодаря захваченному радиоперехвату. Это позволило военнослужащим России заранее подготовиться и отбить атаку. В результате неудачной попытки прорыва личный состав подразделений ВСУ был уничтожен и рассеян.