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Москвичи выберут лучшие туробъекты в рамках конкурса «Путеводная звезда — 2022»

Евгений Жуков
Город
Москвичи выберут лучшие туробъекты в рамках конкурса «Путеводная звезда — 2022»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого пользователям предстоит выбрать победителей конкурса «Путеводная звезда — 2022». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 5 ноября.

За звание лучших в своей номинации каждый год борются отели, туристические компании и гастрономические проекты. В этом году премию вручат в 23 номинациях, восемь из которых являются открытыми.

Жителям столицы предложено выбрать из 80 конкурсантов, вышедших в финал в блоках «Гастрономия» и «Впечатления и гостеприимство».

Кроме того, в декабре вручат четыре премии за вклад в развитие столичного туризма в номинациях «Лучший экскурсовод», «Лучший гид-переводчик», «Лучший администратор гостиницы» и «Лучший специалист по организации и предоставлению туристических услуг».

Оставить свой голос можно до 23 ноября, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого депутат Мосгордумы Валерий Головченко сообщил, что столичный туристический сервис Russpass предоставит отечественным отельерам возможность пользоваться системой онлайн-бронирования номеров за один рубль в месяц, а также будет способствовать развитию индустрии гостеприимства.

По его словам, Russpass минимизирует затраты туристических предприятий на привлечение клиента, а также облегчит жизнь отельерам: им не нужно будет контактировать со службами поддержки с целью получить средства за проживание.

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