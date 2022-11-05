Пожар произошел на территории гаражного кооператива в районе Каширского шоссе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Каширское шоссе, 59к2 Карта всех событий

В районе Каширского шоссе возле дома 59, корпус 2, произошло возгорание девяти двухрядных гаражей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 5 ноября.

В результате последовавшего взрыва площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров. Уточняется, что часть гаражей выполняли функции автосервиса.

Возгорание было локализовано в районе 18:38 по Москве. В результате пострадал один человек, который был вскоре доставлен в больницу.

30 октября стало известно, что на территории промышленной зоны на проспекте Андропова загорелся строительный материал. Уточняется, что ликвидация открытого горения произошла в 22:15.

1 ноября пожар вспыхнул на территории рынка у станции метро «Саларьево». По предварительным данным, огнем были охвачены три павильона.

Еще один пожар произошел на складе сети продуктовых супермаркетов «ВкусВилл» на Киевской улице в Москве. Открытое горение было ликвидировано в 01:10, полностью возгорание было потушено через 7 минут после этого. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.