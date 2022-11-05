Названы знаки зодиака, которым лунное затмение поможет решить карьерные вопросы

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Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым суждено под воздействием грядущего лунного затмения 8 ноября претерпеть позитивную трансформацию.

Близнецы

Представителям этого знака лунное затмение сулит благоприятное воздействие на их эмоциональное состояние. Близнецы неожиданно для себя обнаружат, что уверенность в своих силах позволяет им действовать с удвоенной энергией и легко добиваться результатов, которые раньше давались с большим трудом.

Раки

Раков ожидают успехи в профессиональной сфере и карьерном росте. Выгодное предложение, от которого этот знак не сможет отказаться, поступит сразу же после лунного затмения. Продвижение по карьерной лестнице будет стремительным, а все трудности этот знак преодолеет играючи.

Скорпионы

В ноябре у Скорпионов подойдет к концу период сложностей в финансовой сфере, которые до этого пришлось испытать. Кроме того, Скорпионы смогут осуществить свою давнюю мечту, связанную с творческой деятельностью, и сделать любимое хобби своей основной профессией.

Водолеи

У Водолеев откроются большие перспективы и финансовые возможности после лунного затмения. Поступят предложения о новой работе в сильном коллективе единомышленников, в соавторстве с которым этот знак зодиака сможет разработать интересный проект и сделать свое изобретение невероятно популярным и востребованным, передает rsute.

Большинство людей мечтают разбогатеть, но мало кто знает о существовании верных примет, которые укажут на скорый финансовый успех.

Среди таких примет в славянской культуре — бабочка, залетевшая в дом. Это говорит о том, что запланированный проект будет удачным и принесет хорошую прибыль.