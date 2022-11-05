Функция расшифровки видеосообщений появилась в Telegram

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Функция расшифровки видеосообщений в Telegram стала доступна пользователям с премиум-подпиской. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе сервиса.

— С появлением Telegram Premium подписчикам стала доступна расшифровка голосовых сообщений — незаменимый помощник в ситуациях, когда нет возможности прослушать аудио, — говорится в сообщении.

Вместе с этим обновлением премиум-пользователи смогут мгновенно переводить в текст речь из видео благодаря новой функции расшифровки видеосообщений, сообщается на сайте Telegram.

3 ноября в мессенджере WhatsApp* начали тестировать функцию, которая позволяет пользователям отправлять сообщения самому себе.

В настоящее время опция доступна в тестовом режиме для iOS и Android. Чтобы написать СМС самим себе, пользователи должны будут выбрать свой номер телефона в разделе контактов.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.