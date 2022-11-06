Народный календарь. Почему лучше воздержаться от пустых обещаний 9 ноября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

9 ноября по народному и церковному календарям — день памяти Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря.

Его считают одним из авторов произведения, имеющего фундаментальное значение для славянской культуры — «Повести временных лет». Считается, что если человек не выполнит данную 9 ноября клятву, то он вызовет на себя беду.

Если в доме случилось несчастье, то дайте 9 ноября зарок и обязательно выполните его. А утром на следующий день отправляйтесь в церковь и помолитесь Прасковье.

Творческим личностям в этот день запрещено принимать в дар цветы, в противном случае слава скоро угаснет. Доктор, проводящий в этот день операцию, должен надеть перчатку сначала на левую кисть, а потом — на правую.

Приметы погоды:

Если на протяжении нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то будут осадки.

Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.

Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и множества подснежников.

Если гусь на воду выходит и долго плавает, то похолодает нескоро.

Именины отмечают: Андрей, Афанасий, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Николай, Степан, Терентий.