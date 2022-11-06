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Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосистеме

Егор Провоторов
Общество
Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосистеме
Фото: flickr/iaea_imagebank

Украинские власти возобновили подачу электрической энергии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в воскресенье, 6 ноября, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Отвечая на соответствующий вопрос, Рогов пояснил, что ЗАЭС была вновь запитана в районе 22:00 по местному времени в субботу, 5 ноября. По словам Владимира Рогова, украинские власти специально прекратили подачу энергии для ЗАЭС по ЛЭП с целью нанести ущерб станции и оставить без тепла жителей Энергодара.

— Они специально отключали для того, чтобы нанести ущерб атомной станции и создать, по сути, аварийную ситуацию, когда блоки были в состоянии горячего останова, нагревался контур и подавалось тепло для жителей Энергодара, — подчеркнул он в интервью ТАСС.

Рогов также обратил внимание на непредсказуемость действий Киева, из-за чего невозможно прогнозировать, как долго АЭС будет получать электричество. При этом он отметил, что запасы топлива для генераторов, заменяющих ЛЭП, постоянно пополняются.

В минувший четверг, 3 ноября, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев рассказал, что российским спецслужбам удалось предотвратить теракт на Запорожской АЭС.

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