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Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на будущей неделе

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на будущей неделе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Наступление зимы в Москве и Санкт-Петербурге откладывается из-за потепления. Температура воздуха в европейской части страны будет выше климатической нормы в ближайшие несколько дней, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в последние дни среднесуточная температура опускалась до минусовых значений в столице. По словам научрука Гидрометцентра, подобный переход в случае устойчивости ассоциируется с наступлением зимнего времени. Однако на данный момент зима откладывается из-за заметного потепления.

— В понедельник днем температура повысится до плюс 2–4 градусов, во вторник — уже до плюс 4–6 градусов, в среду — до плюс 5–7 градусов, по области даже до плюс 9 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3–5 градусов, — пояснил специалист.

Днем в четверг и пятницу, 10 и 11 ноября, в столичном регионе ожидается 3–8 градусов выше нуля. При этом отрицательных температур в ночное время суток также не прогнозируется начиная со вторника, 8 ноября.

По словам Вильфанда, в Петербурге на ближайшей неделе зимы тоже не планируется. Там потепление начнется уже в воскресенье, а ко вторнику температура воздуха в дневное время суток будет повышаться до плюс 9 градусов. При этом вся рабочая неделя будет выше нормы на 3–6 градусов, пишет ТАСС.

Накануне Вильфанд рассказал, что устойчивый снежный покров в Московском регионе ожидается в первых числах декабря.

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