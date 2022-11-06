Овечкин побил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам за один клуб

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботнем матче против «Аризона Койотс» забросил 787-ю шайбу в своей карьере за столичную команду в играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Этот гол стал рекордным в истории лиги. Россиянин стал обладателем уникального достижения — никто больше него не забрасывал шайб в истории лиги за одну команду. Примечательно, что «Вашингтон» вышел на матч в форме, аналогичной той, в которой Александр дебютировал за команду в 2004 году.

Это седьмой реализованный Овечкиным момент в текущем сезоне НХЛ. Также на его счету четыре результативные передачи к партнерам. Всего за свою карьеру за океаном на счету россиянина 1287 матчей, в которых он отличился 787 раз и записал себе в актив 634 голевые передачи при коэффициенте полезности +75.

Предыдущий рекорд принадлежал канадскому хоккеисту Горди Хоу, который забил 786 голов за «Детройт Ред Вингз». Повторения этого показателя Овечкину удалось достичь в ночь на пятницу, 4 ноября, как раз в игре с командой из Детройта.