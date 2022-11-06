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NYT: В Киеве начали подготовку к эвакуации трех миллионов человек

Георгий Соланович

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NYT: В Киеве начали подготовку к эвакуации трех миллионов человек
Фото: Unsplash

Власти Украины начали подготовку к эвакуации трех миллионов жителей Киева в случае полного отключения электроэнергии, сообщило издание New York Times.

— Официальные лица в столице Украины говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов жителей города, — говорится в материале.

Национальная энергетическая компания Украины еще в субботу заявила, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах страны для того, чтобы не «потерять всю систему электроснабжения», отметили в NYT.

Если же система выйдет из строя, киевских чиновников уведомят за 12 часов до этого. Жителей украинской столицы проинформируют уже после инцидента, заключили в издании.

31 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что жителям украинской столицы нужно готовиться к долговременному отключению электроэнергии в городе после взрывов на инфраструктурных объектах.

Электроэнергия Киев Эвакуация
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