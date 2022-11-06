Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Девушки-подростки в Приморье избили пенсионерку на видео

Георгий Соланович
Происшествия
Девушки-подростки в Приморье избили пенсионерку на видео
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Две несовершеннолетние девушки в Приморье избили пенсионерку и записали происходящее на видео. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Видеоролик с несовершеннолетними и пенсионеркой появился в Сети. На нем девушки обвиняют пострадавшую в том, что она оскорбила мать одной из них. Затем одна из хулиганок рукой бьет пенсионерку по лицу, та падает на пол. После этого вторая девушка наносит пострадавшей удар ногой по голове.

Комментаторы видеоролика пояснили, что на кадрах запечатлены школьницы из поселка Заводское и женщина пожилого возраста. По факту инцидента региональная полиция начала проверку и установила личности нарушительниц.

Видео: Telegram / Newsbox24.tv

— Ими оказались 14-летняя жительница Артема и 17-летняя жительница Владивостока. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Другая драка из-за ссоры произошла в Подмосковье. По делу об избиении двоих пострадавших полиция задержала шесть молодых людей.

Приморье Видео Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте