Девушки-подростки в Приморье избили пенсионерку на видео

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Две несовершеннолетние девушки в Приморье избили пенсионерку и записали происходящее на видео. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Видеоролик с несовершеннолетними и пенсионеркой появился в Сети. На нем девушки обвиняют пострадавшую в том, что она оскорбила мать одной из них. Затем одна из хулиганок рукой бьет пенсионерку по лицу, та падает на пол. После этого вторая девушка наносит пострадавшей удар ногой по голове.

Комментаторы видеоролика пояснили, что на кадрах запечатлены школьницы из поселка Заводское и женщина пожилого возраста. По факту инцидента региональная полиция начала проверку и установила личности нарушительниц.

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— Ими оказались 14-летняя жительница Артема и 17-летняя жительница Владивостока. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Другая драка из-за ссоры произошла в Подмосковье. По делу об избиении двоих пострадавших полиция задержала шесть молодых людей.