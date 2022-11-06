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Благоустройство Народного парка на юго-востоке Москвы завершилось

Георгий Соланович
Город
Благоустройство Народного парка на юго-востоке Москвы завершилось
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, парк Печатники Карта всех событий

Специалисты завершили благоустройство Народного парка в столичном районе Печатники. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в воскресенье, 6 ноября.

— Сделали удобный прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, он проходит по улице Гурьянова. В самом парке обустроили зоны для занятий спортом, обновили детские площадки, для безопасности посетителей установили системы видеонаблюдения и более 500 фонарей с энергоэффективными светильниками, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

По его словам, при реализации проектов благоустройства специалисты уделяют особое внимание созданию комфортных зон отдыха у воды. Так, в ходе работ в Народном парке было оборудовано две площадки для игры в волейбол и баскетбол, четыре спортивные площадки с тренажерами и танцевальная площадка.

Кроме того, рабочие обустроили две площадки для выгула собак, установили столы для игры в настольный теннис, отремонтировали дорожно-тропиночную сеть, проложили велодорожку, поставили ограждение вдоль прибрежной зоны, привели в порядок детские площадки, установили новое освещение, обустроили пикниковую зону и озеленили территорию. Общая площадь благоустройства составила 20 гектаров, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства завершили первый этап масштабного благоустройства территории спорткомплекса «Авангард».

Благоустройство Парки Район Печатники
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