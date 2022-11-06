Американский рэпер Аарон Картер скончался в возрасте 34 лет

Фото: Official Aaron Carter

Американский актер и рэпер Аарон Картер умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter.

Артиста, как уточняется, нашли мертвым в его доме в Калифорнии. Он лежал в наполненной ванной. Точная причина смерти рэпера неизвестна, ее установят в ближайшее время.

Свой дебютный альбом Картер записал уже в 9 лет. Его первое выступление прошло в 2002 году в Берлине, когда он выступил на разогреве группы Backstreet Boys. Певец являлся младшим братом звезды Backstreet Boys Ника Картера.

В 2008 году артист попал в скандальную ситуацию: в его машине обнаружили марихуану.

В качестве актера Картер успел сняться в сериалах «Сабрина — маленькая ведьма» и «Седьмое небо», в фильмах «С кем бы отведать сыра», «Поп-звезда» и других.