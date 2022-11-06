Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Двоих детей спасли из горящего дома на юго-западе Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Двоих детей спасли из горящего дома на юго-западе Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 104 Карта всех событий

Двоих детей спасли во время пожара в жилом доме на Профсоюзной улице. Возгорание произошло в воскресенье, 6 ноября.

По данным «Москвы 24», пожарные сумели быстро потушить огонь. При возгорании в доме № 104 пострадали женщина и один ребенок, их забрала машина скорой помощи.

В Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы» позднее сообщили, что площадь пожара составила 25 квадратных метров. Из горящей квартиры спасли двух взрослых и двух детей. Пожар полностью потушили в 10:23.

Еще один пожар случился во вторник утром, 1 ноября. Возгорание произошло на складе сети продуктовых супермаркетов «ВкусВилл» на Киевской улице в Москве.

Москва Пострадавшие Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте