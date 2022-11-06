Двоих детей спасли из горящего дома на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Профсоюзная улица, 104 Карта всех событий

Двоих детей спасли во время пожара в жилом доме на Профсоюзной улице. Возгорание произошло в воскресенье, 6 ноября.

По данным «Москвы 24», пожарные сумели быстро потушить огонь. При возгорании в доме № 104 пострадали женщина и один ребенок, их забрала машина скорой помощи.

В Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы» позднее сообщили, что площадь пожара составила 25 квадратных метров. Из горящей квартиры спасли двух взрослых и двух детей. Пожар полностью потушили в 10:23.

Еще один пожар случился во вторник утром, 1 ноября. Возгорание произошло на складе сети продуктовых супермаркетов «ВкусВилл» на Киевской улице в Москве.