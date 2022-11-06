Самолет с 53 пассажирами на борту рухнул в озеро в Танзании

Фото: Telegram / RT на русском

Самолет частной авиакомпании Precision Air с 53 пассажирами на борту рухнул в озеро Виктория в Танзании при попытке приземлиться в аэропорту города Букоба, сообщает агентство Reuters в воскресенье, 6 ноября.

Воздушное судно выполняло рейс Дар-эс-Салам — Букоба. По данным агентства, в момент посадки в районе аэропорта был сильный ветер.

По данным Telegram-канала Zvezdanews, из упавшего самолета спасатели смогли вытащить 24 человека. Спасательная операция продолжается, однако судьба остальных пассажиров остается неизвестной.

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До этого сообщалось, что в США потерпел крушение частный самолет Cessna 182 Skylane. Он стал падать на оживленную улицу и чуть не задел проезжавший мимо автомобиль.

Очевидцы смогли запечатлеть момент падения на видео. На кадрах видно, что самолет начал быстро снижаться в направлении дороги и в последний момент резко накренился в сторону. В результате судно совершило жесткую посадку на тротуаре.